Издание Wall Street Journal сообщило, что усилия президента РФ Владимира Путина сделало Эр-Рияд как никогда близким к Москве.

Газета Wall Street Journal 14 июля опубликовала статью о том, что Владимир Путин сумел выстроить крепкие отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.

В статье отмечается, что страны Запада и их союзники наоборот избегали аравийского принца.

Благодаря этому Россия стала близка к Саудовской Аравии так, как ни одно другое государство.

Wall Street Journal пишет, что глава США Джо Байден наоборот никогда не общался с принцем Мухаммедом ни лично, и по телефону.

По этой причине Эр-Рияд может отказать в помощи Вашингтону в добыче нефти и не пойти против России.