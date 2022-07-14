Wall Street Journal заявил, что Путин переиграл США в Саудовской Аравии
Издание Wall Street Journal сообщило, что усилия президента РФ Владимира Путина сделало Эр-Рияд как никогда близким к Москве.
Газета Wall Street Journal 14 июля опубликовала статью о том, что Владимир Путин сумел выстроить крепкие отношения с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.
В статье отмечается, что страны Запада и их союзники наоборот избегали аравийского принца.
Благодаря этому Россия стала близка к Саудовской Аравии так, как ни одно другое государство.
Wall Street Journal пишет, что глава США Джо Байден наоборот никогда не общался с принцем Мухаммедом ни лично, и по телефону.
По этой причине Эр-Рияд может отказать в помощи Вашингтону в добыче нефти и не пойти против России.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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