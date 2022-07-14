В Западной Суматре (Индонезия) в рамках ежегодного фестиваля прошли традиционные гонки на быках

В гонке приняли участие несколько сотен пар животных, а сами гонщики не используют никакого подобия телег, а всего лишь простую деревянную раму.

Для того, чтобы заставить быков развить как можно большую скорость, людям порой приходится кусать их за хвосты.

Оно того стоит, ведь фермер, чьи быки окажутся лучшими, имеет полное право сильно взвинтить на них цену.

На необычное зрелище каждый год приходят полюбоваться тысячи зрителей.

Вот только фотографировать гонку на быках, как правило, очень нелегко, поэтому снимки Мода Ирмана Исмаила по праву можно считать уникальными.