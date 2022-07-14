В Западной Суматре (Индонезия) в рамках ежегодного фестиваля прошли традиционные гонки на быках
Гонки на быках демонстрируют лучших животных потенциальным покупателям. Такое необычное соревнование имеет историю в несколько сотен лет и призвано помочь фермерам показать своих животных во всей красе потенциальным покупателям.
Снимки, которые сделал малайзийский фотограф Мод Ирман Исмаил, демонстрируют, что участники соревнования готовы пойти на всё, чтобы доказать силу своих быков и своё собственное мастерство в качестве гонщиков.
-
В гонке приняли участие несколько сотен пар животных, а сами гонщики не используют никакого подобия телег, а всего лишь простую деревянную раму.
Для того, чтобы заставить быков развить как можно большую скорость, людям порой приходится кусать их за хвосты.
Оно того стоит, ведь фермер, чьи быки окажутся лучшими, имеет полное право сильно взвинтить на них цену.
На необычное зрелище каждый год приходят полюбоваться тысячи зрителей.
Вот только фотографировать гонку на быках, как правило, очень нелегко, поэтому снимки Мода Ирмана Исмаила по праву можно считать уникальными.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Бородина попала в больницу в Турции из-за мучительных головных болей, отдыхая на курорте
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Гайдай объяснил, почему российские ДРГ наводят ужас на ВСУ
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона