Черная малина: дачники рассказали, чем она хороша и как за ней ухаживать
Операцию по размножению культуры нужно начинать в августе, правильно сформированный куст дает до 7 кг ягод.
Черную малину ценят за особый вкус. Но как ее возделывать? Для начала лучше выбрать зимостойкий сорт - например, кумберленд, который выдерживает морозы до минус 30 градусов.
Размножают ее укорененим верхушек однолетних побегов. Для этого в начале августа нужно наклонить их к земле и прикопать в ямку, заполненную перепревшим навозом с древесной золой (полстакана золы на ведро навоза).
Верхушка при этом должна торчать из-под земли на 15 см. Поливать теплой водой. Когда грунт осядет, подсыпать еще.
В конце сентября - начале октября нужно отрезать от материнского куста укоренившиеся побеги, высадить их на постоянное место.
Весной, когда они пойдут в рост, и достигнут 20 см, их нужно прищипнуть. Потом - еще раз (когда поднимутся до 30 см).
Со сформированных таким образом кустов можно собрать по 5-7 кг ягод.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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