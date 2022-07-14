Алиханов заявил, что новая директива ЕС сняла 80% ограничений по транзиту
Большая часть ограничений по транзиту в Калининградскую область оказалась снята после принятой в среду директивы Еврокомиссии.
Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград, сообщает РИА Новости.
Как отмечалось ранее, Еврокомиссия разрешила ввоз в российский анклав только по железной дороге.
Ограничения, наложенные ранее на ряд товаров необходимых, в частности, в строительной отрасли и в обеспечении потребностей населения были сняты практически полностью.
Теперь разрешено ввозить гражданские товары, такие как древесина и цемент, которые находятся в санкционном списке ЕС, но с учетом контроля со стороны литовских таможенников.
Опубликовано: Тарас Медведев
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