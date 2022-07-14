Алиханов заявил, что новая директива ЕС сняла 80% ограничений по транзиту

Большая часть ограничений по транзиту в Калининградскую область оказалась снята после принятой в среду директивы Еврокомиссии.

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград, сообщает РИА Новости.

Как отмечалось ранее, Еврокомиссия разрешила ввоз в российский анклав только по железной дороге.

Ограничения, наложенные ранее на ряд товаров необходимых, в частности, в строительной отрасли и в обеспечении потребностей населения были сняты практически полностью.

Теперь разрешено ввозить гражданские товары, такие как древесина и цемент, которые находятся в санкционном списке ЕС, но с учетом контроля со стороны литовских таможенников.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 