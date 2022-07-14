Обвиняемый в сексуальном насилии Кевин Спейси не признал себя виновным в суде в Лондоне

Двукратного лауреата премии «Оскар» судят по четырем фактам сексуальных домогательства к трем мужчинам в период с марта 2005 года по апрель 2013 года.

Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом в четверг в Лондоне на досудебном слушании по обвинению в сексуальном насилии над тремя мужчинами, которое он оспаривает.

Освобожденный после первого слушания почти месяц назад, звездный актер сериала «Карточный домик» обвиняется в четырех случаях сексуального насилия над тремя мужчинами в период с марта 2005 года по апрель 2013 года.

62-летний актер обвиняется в принуждении и фактическом изнасиловании пострадавших.Кевин Спейси не признал себя виновным по всем пяти пунктам обвинения.

«Актер категорически отрицает какие-либо преступные действия в этом деле, — заявил его адвокат Патрик Гиббс, — он должен ответить на эти обвинения, чтобы жить дальше».