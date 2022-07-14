Сёстры-тройняшки из Конго, привыкшие всем делиться, вышли замуж за одного мужчину

житель Конго по имени Лувизо познакомился в соцсетях с девушкой Натали. Начались романтические свидания, вот только кавалер понятия не имел, что у Натали есть сёстры-близнецы Наташа и Надедже.

Шутки ради весёлые дамы ходили на свидания по очереди, и влюблённый мужчина, обманутый внешним сходством, так ничего и не заподозрил.

Но шутки шутками, а необычный роман продолжался, и в итоге тройняшки осознали, что все они влюбились в Лувизо.

Родственницы признались кавалеру в обмане и заявили, что хотели бы выйти за него замуж.

Поначалу мужчина испытал шок, но после, поразмыслив, решил, что идея очень хороша, ведь он привязался и к Натали, и к Наташе, и к Надедже.