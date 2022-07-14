Сёстры-тройняшки из Конго, привыкшие всем делиться, вышли замуж за одного мужчину
житель Конго по имени Лувизо познакомился в соцсетях с девушкой Натали. Начались романтические свидания, вот только кавалер понятия не имел, что у Натали есть сёстры-близнецы Наташа и Надедже.
Шутки ради весёлые дамы ходили на свидания по очереди, и влюблённый мужчина, обманутый внешним сходством, так ничего и не заподозрил.
Но шутки шутками, а необычный роман продолжался, и в итоге тройняшки осознали, что все они влюбились в Лувизо.
Родственницы признались кавалеру в обмане и заявили, что хотели бы выйти за него замуж.
Поначалу мужчина испытал шок, но после, поразмыслив, решил, что идея очень хороша, ведь он привязался и к Натали, и к Наташе, и к Надедже.
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Для сестёр вообще нет никакой проблемы в том, чтобы делить одного мужчину. Тройняшки так близки, что привыкли делиться абсолютно всем.
Кроме того, их радует, что после свадьбы можно жить всем вместе и никогда не разлучаться.
Впрочем, не обошлось без негатива. Родители Лувизо заявили, что презирают сына за решение стать многожёнцем, и даже не пришли на свадьбу.
Сестра жениха тоже поначалу была в ужасе, но после она познакомилась с невестами, и они её очаровали. Теперь женщина заявляет, что всегда поддержит брата.
Опубликовано: Антон Райт
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