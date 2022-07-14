Работники немецких портов бастуют с требованием повысить оплату труда
Работники портов в северной части Германии бастуют с требованием повысить заработную плату на 14%.
Издание Handelsblatt 14 июля сообщило о масштабной забастовке сотрудников портовых центров.
Издание пишет, что забастовка началась в 6 утра по немецкому времени в четверг и закончится в 6 утра в субботу.
Она может стать самой крупной забастовкой за всю историю портовой отрасли в ФРГ.
Причиной забастовки являются переговоры между профсоюзом и главным союзом немецких портовых операторов.
В данный момент они не могут договориться о повышение тарифов, по которым 12 тысяч рабочих из 58 портовых компаний получают заработную плату.
Работодатели хотят повысить тарифы не более чем на 12,5%, а работники требуют повышения на 14%.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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