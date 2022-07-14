Девочка из Британии, потерявшая волосы из-за алопеции, смотрит на жизнь с оптимизмом и не хочет носить парик
Ниам Льюис родилась самой обычной, но в три года она стала страдать от выпадения волос.
Алопеция юной жительницы Глинкоррга (Южный Уэльс) прогрессировала, так что к пяти годам она осталась совсем без шевелюры.
Сейчас девочке восемь лет, и её мама Эми рассказывает, что им пришлось пройти через немало испытаний, причём даже не из-за облысения дочки, а из-за того, как окружающие к этому относятся.
Многие девочки не хотят играть с такой необычно выглядящей подружкой, прохожие кидают косые взгляды, а иные доброхоты, думающие, что у Ниам рак, останавливают её на улице, плачут и угощают сладостями.
Как ни удивительно, но Эми быстро поняла, что её отважная дочка куда меньше переживает из-за потери волос, чем она сама.
Девочка заявляет, что как только её телу понадобятся новые волосы, они тут же отрастут. Какое-то время Ниам попробовала ходить в парике, но теперь отказывается.
Активный ребёнок любит прыгать, лазать и висеть вниз головой — ясное дело, что с париком это делать проблематично. Кроме того, в нём жарко, и от него чешется голова. Также Ниам не особенно жалует головные платки.
Мама поражается оптимизму дочери, которая с её помощью начала общаться через интернет с другими людьми с алопецией — таким образом всегда можно как поделиться опытом, так и поддержать друг друга.
Кроме того, удивительной девочкой заинтересовались несколько модельных агентств — внешность Лиам бросается в глаза, плюс девочка отлично держится перед камерой.
Опубликовано: Антон Райт
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