Билл Гейтс заявил, что отдает почти все свои миллиарды на благотворительность

Он заявил, что мир пережил много крупных потрясений, и он "обязан вернуть ресурсы обществу", чтобы "уменьшить страдания людей и улучшить жизнь".

Основатель Microsoft заявил о намерении отдать практически все свои миллиарды благотворительному фонду Gates Foundation, основанному им и его бывшей женой Мелиндой Гейтс.

Как сообщил бизнесмен в соцсетях, таким образом он покинет список самых богатых людей мира.

Билл Гейтс рассказал, что каждый год направлял в фонд по 6 миллиадов долларов, однако "кризисы нашего времени требуют большего".

В целом миллиардер ранее перечислил фонду 20 миллиардов долларов.

По словам Билла Гейтса, мир в последнее время пережил много крупных потрясений, включая пандемию. И он "обязан вернуть ресурсы обществу", чтобы "уменьшить страдания людей и улучшить жизнь".