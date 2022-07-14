Билл Гейтс заявил, что отдает почти все свои миллиарды на благотворительность
Он заявил, что мир пережил много крупных потрясений, и он "обязан вернуть ресурсы обществу", чтобы "уменьшить страдания людей и улучшить жизнь".
Основатель Microsoft заявил о намерении отдать практически все свои миллиарды благотворительному фонду Gates Foundation, основанному им и его бывшей женой Мелиндой Гейтс.
Как сообщил бизнесмен в соцсетях, таким образом он покинет список самых богатых людей мира.
Билл Гейтс рассказал, что каждый год направлял в фонд по 6 миллиадов долларов, однако "кризисы нашего времени требуют большего".
В целом миллиардер ранее перечислил фонду 20 миллиардов долларов.
По словам Билла Гейтса, мир в последнее время пережил много крупных потрясений, включая пандемию. И он "обязан вернуть ресурсы обществу", чтобы "уменьшить страдания людей и улучшить жизнь".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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