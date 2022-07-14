Пассажиры, оказавшиеся на станции метро «Oxford Circus» Лондона могут посмотреть на необычную рекламу

Изображение некоего мужчины в розовом костюме и адрес сайта — это выходка 31-летнего Дживана Бхачу. Индиец, живущий в столице Англии и работающий в сфере маркетинга, чувствует, что годы идут и пора бы жениться.

Он пробовал разные способы знакомства с девушками, но недоволен результатом. Именно поэтому холостяк решил разрекламировать себя.

С одним из плакатов возникла проблема из-за оригинального слогана, придуманного чудаком. Фраза «Лучшее индийское, которое вы можете получить на вынос» была расценена как попытка рекламы фастфуда, а в лондонском метро фастфуд рекламировать нельзя.

Пришлось Дживану объяснять, что «индийское на вынос» — это он сам, а вовсе не еда.

Известно, что на необычный призыв к знакомству ответило около 50 дам. Наш герой доволен таким результатом, но добавил, что ему не нужны десятки женщин.

Ему нужна одна-единственная.

Очень желательно, чтобы девушка была скромна, ориентирована на создание семьи и обладала чувством юмора. Остаётся только пожелать холостяку удачи.