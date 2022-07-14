Германия ожидает роста ежемесячных платежей за газ в три раза для домохозяйств
По оценкам Федерального сетевого агентства, ежемесячные авансовые платежи для потребителей природного газа в следующем году увеличатся как минимум втрое.
«Для тех, кто сейчас получает счета за отопление, отчисления уже удваиваются — а последствия войны на Украине даже не учитываются», — заявил президент ведомства Клаус Мюллер редакции Network Germany.
«С 2023 года потребители газа должны будут ожидать увеличения счетов как минимум в три раза», — добавил он.
Мюллер также отметил, что фьючерсы на бирже уже торгуются в семь раз выше стандартной нормы. Поэтому необходимо позаботиться об экономии.
Мюллер развеял опасения, что в случае нехватки газа частные домохозяйства могут снабжаться с меньшим приоритетом. «Германская и европейская правовая ситуация обеспечивает защиту частных домовладений до конца», — заявил он: «Даже при худшем сценарии Германия продолжит получать газ — из Норвегии, с терминалов в Бельгии или Голландии, а вскоре и напрямую с терминалов на германском побережье».
Опубликовано: Тарас Медведев
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