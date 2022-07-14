Путин подписал закон об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий нормы законодательства об иностранных агентах.
Глава Российской Федерации Владимир Путин 14 июля подписал закон о нормах закона для иноагентов.
Ранее члены нижней палаты парламента и Совета Федерации внесли в Госдуму проект закона о лицах, которые поддерживаются заграничным капиталом.
В законе уточняется, кого можно признать иностранным агентом, и создается единый реестр иноагентов, который должен заменить четыре существующих реестра.
Ранее один из законодателей Василий Пискарев сказал прессе, что новый закон важен, чтобы иноагенты не могли влиять на внутреннюю политику в России и агитировать молодежь.
В законе закрепляется запрет иноагентам на ведение творческой деятельности за средства госбюджета, проведения экологический экспертизы или участвовать в государственных закупках.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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