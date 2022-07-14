Опытные дачники рассказали, как вырастить второй урожай томатов к поздней осени
Ставку нужно сделать на мини-помидоры, которые высадить в трехлитровые горшки, свежие овощи к новогоднему столу будут обеспечены.
Мини-томаты-отличное решение для того, чтобы получить ранний урожай, но и поздний - тоже. Чтобы лакомиться свежими томатами зимой, посадить их надо в июле.
Выращивать их можно в горшках - емкость при этом должна быть не менее 3 л. В каждый горшок надо посадить по 3 семечка.
Учитывая, что на улице тепло, можно прямо с горшками вынести на улицу. Ухаживать, как и за любыми другими томатами - поливать, подкармливать, избавлять от сорняков.
Когда рассада подрастет - пересадить в открытый грунт, где они зацветут и начнут плодоносить. Но можно оставить и в горшках.
Свежие помидоры сохранятся до самого Нового года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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