Путин приказал усилить российские войска на территории Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке российских войск за рубежом.
Глава Российской Федерации Владимир Путин подписан важный для российских Вооруженный сил указ.
Он касается обеспечения проведения российскими силовыми структурами различного рода военных операций за границей.
"Владимир Путин подписал закон об обеспечении проведения ВС РФ, другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом", - передают "Известия".
Напомним, что российские войска помимо спецоперации Украины проводят операцию в Сирии, а также контролируют мир на границе Армении и Азербайджана.
Опубликовано: Николай Скира
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