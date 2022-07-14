Президент Сербии Вучич: В мире наступит Ад, если Запад не выполнит требования Путина
Президент Сербии Вучич заявил, в мир падет в Ад, если не будут выполнены требования Путина по Украине.
Сербский президент Александр Вучич сделал прогноз о том, что ждет Европу и весь мир в будущем.
По словам Вучича, мир погрязнет в Аду, если страны Запада и Украина не выполнят требования Владимира Путина по Украине.
"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", - заявил Вучич.
Также он отметил, что Сербия хоть и намерена продолжать свой "европейский путь", но и поддерживать свои отношения с Россией страна также будет.
Опубликовано: Николай Скира
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