Президент Сербии Вучич: В мире наступит Ад, если Запад не выполнит требования Путина

Президент Сербии Вучич заявил, в мир падет в Ад, если не будут выполнены требования Путина по Украине.

Сербский президент Александр Вучич сделал прогноз о том, что ждет Европу и весь мир в будущем.

По словам Вучича, мир погрязнет в Аду, если страны Запада и Украина не выполнят требования Владимира Путина по Украине.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", - заявил Вучич.

Также он отметил, что Сербия хоть и намерена продолжать свой "европейский путь", но и поддерживать свои отношения с Россией страна также будет.