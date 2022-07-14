Путин подписал закон о перебежчиках, воюющих на стороне противника

Целый ряд поправок направленных на укрепление небезопасности, включены в Уголовный Кодекс России.

Так ст 275 УК РФ будет дополнена составом преступления, которое подразумевает участие гражданина России боевых действиях на зарубежной территории, если это противоречит интересам РФ.

Максимальное наказание перебежчикам составляет 20 лет лишения свободы.

Уголовному преследованию будут подвержены лица оказывающие, финансовую материальную и иную помощь, направленную против безопасности России.

Президент России также подписал закон, предусматривающий штрафы или тюремное заключение на срок до семи лет для любого обладателя государственной тайны, выезжающего за границу без предварительного разрешения.