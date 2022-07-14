Какие виды рыб в России смертельно опасны
Речь идет о речных рыбах семейства карповых, для здоровья они опасны не весь год, а лишь в период нереста.
Не все в курсе, но опасная рыба есть не только в Японии, но и в России. Все ее виды относятся к семейству карповых, живут в реках. И представляют опасность не весь год, а лишь в период нереста.
Усач обыкновенный
Он обитает на российском юге. Это крупная рыба, ее ловят донными снастями.
В процессе эволюции усач выработал механизм защиты потомства - его икра ядовита, ее боятся есть другие обитатели рек. Если довелось поймать такую рыбу, нужно выбросить икру, брюхо хорошо очистить от черной пленки. Тушку хорошо промыть и только потом готовить.
Маринка
Эта рыба обитает в быстрых речках юга России.
Она малочисленна, потому на удочку попадается редко. В период нереста икра маринки ядовита - как и черная пленка в брюшной полости. Потому перед приготовлением нужно избавиться и от икры, и от пленки.
Монгольский осман
Такой вид можно встретить в высокогорных озерах и реках Алтая.
В отличие от маринки и усача, у османа в период нереста ядовиты не только икра и черная пленка - мясо также непригодно в пищу. При этом при термической готовке токсин не разрушается. Есть такую рыбу нельзя ни людям, ни животным - местные жители на всякий случай вообще закапывают ее в землю.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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