Байден объявил о готовности США начать войну с Ираном

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США готовы начать боевые действия против Ирана.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден посетил Израиль, где побывал на выставке систем противовоздушной обороны.

Там глава Белого дома выступил с речью относительно ядерной программы Ирана. Байден сделал крайне одиозное заявление.

Он объявил, что США готовы начать боевые действия против Ирана, чтобы не дать ему разработать свою ядерную бомбу.

При этом стоит отметить, что сами Соединенные Штаты несколько лет назад вышли из международного соглашения о ядерном оружии.