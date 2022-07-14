Красноармеец Гитлер геройски погиб при обороне Севастополя в 1942 году

О его подвиге мало известно, но он заслуживает внимания и отражен в базе данных "Подвиг народа".

Красноармеец Семен Константинович Гитлер, уроженец Украины, был евреем по национальности. В армию его призвали накануне Великой Отечественной - в 1940-м.

Он совершил свой подвиг, за который был награжден медалью, при обороне Одессы в 1941 году. Будучи раненым, он в течение 8 дней один удерживал оборону на высоте, отстреливаясь от врага пулеметом.

При этом им было убито и ранено около 100 гитлеровцев. И даже когда холм окружили со всех сторон, он продолжал отстреливаться.

А когда патроны закончились, Семену удалось выйти живым из окружения и вынести с собой станковый пулемет весом в 40 килограммов, чтобы оружие не досталось врагу!

Этот подвиг героя отражен на интернет-ресурсе "Подвиг народа". Но только там фамилия красноармейца несколько искажена - не Гитлер, а Гитлев.

Видимо, авторы публикации побоялись озвучить фамилию, совпадающую с фамилией главного врага человечества 20 века.

Смен Константинович Гитлер пал смертью храбрых при обороне Севастополя в 1942 году. Ему было всего 20 лет.

 

Опубликовано: Наталья Павлова

 

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