ВГА Запорожья: Референдум о вхождении в состав России пройдет в сентябре

В Запорожской области в сентябре текущего года пройдет референдум о вхождении в состав России.

В Запорожской области Украины в сентябре текущего года пройдет всенародный референдум о вхождении области в состав Российской Федерации.

Отметим, что практически вся Запорожская область сейчас контролируется войсками России, а также самопровозглашенных республик Донбасса.

Сообщается, что референдум должен пройти в первой декаде сентября.

"Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав РФ в первой декаде сентября, сообщает глава ВГА", - передает ТАСС.

Войти в состав России также может и Херсонская область, которая также находится под контролем пророссийских сил.