ВГА Запорожья: Референдум о вхождении в состав России пройдет в сентябре
В Запорожской области в сентябре текущего года пройдет референдум о вхождении в состав России.
В Запорожской области Украины в сентябре текущего года пройдет всенародный референдум о вхождении области в состав Российской Федерации.
Отметим, что практически вся Запорожская область сейчас контролируется войсками России, а также самопровозглашенных республик Донбасса.
Сообщается, что референдум должен пройти в первой декаде сентября.
"Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав РФ в первой декаде сентября, сообщает глава ВГА", - передает ТАСС.
Войти в состав России также может и Херсонская область, которая также находится под контролем пророссийских сил.
Опубликовано: Николай Скира
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ВГА Запорожья: Референдум о вхождении в состав России пройдет в сентябре
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