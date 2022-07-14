Украинскую беженку убил знакомы в Германии на почве ревности

Давний знакомый украинки бежавшей в Германию в марте заманил ее на свидание в гостиницу и затем задушил.

По версии следствия, 38-летняя женщина, гражданка Украины, в марте вместе с другими членами семьи бежала в Германию с войны в Украине и нашла жилье в Мерциге в Сааре.

Она и предполагаемый преступник знали друг друга много лет и состояли в отношениях, но не были женаты.

Женщина назначила встречу в Трире 26 марта с мужчиной, который в тот момет проживал в районе Нойвид. Согласно предыдущим сведениям бойфренд сел на поезд из Мерцига в Трир без сопровождения, где они затем сняли номер в отеле. Следователи предполагают, что на женщину напали сзади и задушили.

По одной из версий мотивом была ревность. Мужчина предположил, что женщина отправляла сообщения другим мужчинам по мобильному телефону.

После совершения преступления он спрятал тело в ящике кровати, а затем скрылся. Погибшую женщину обнаружили сотрудники отеля 28 марта во время уборки. Члены ее семьи ранее заявили об ее исчезновении.