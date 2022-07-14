Байден заявил об ослаблении влияния США на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что влияние Вашингтона на Ближнем Востоке ослабло.

Американский президент заявил, что влияние Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке в последнее время значительно ослабло.

Также, отмечает глава Белого дома, ослабление влияния Вашингтона на данный регион стало ошибкой американской внешней политики.

"Олабление влияния США в регионе было ошибкой, нельзя допустить, чтобы вакуум заполнили Китай или Россия", - заявил Байден.

Также во время своего визита в Израиль президент США заявил, что он готов начать войну против Ирана.