Помидоры заплодоносили: эксперты объяснили, чем их нужно подкомить в этот период
В зените лета томаты нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях, которые напрямую влияют на урожайность.
Июль - самый важный месяц для томатов. В это время растение цветет, начинают формироваться и наливаться плоды. В чем они нуждаются в данный период?
В фосфорно-калийных удобрениях, которые напрямую влияют на плодоношение и качество томатов, дают им силы для дальнейшего развития и завязыввания плодов.
Подкормить томаты можно древесной золой. Самый простой способ - рассыпать по грядке, из расчета по 100-150 гр. на куст, немного взрыхлить почву, чтобы заделать золу в грунт.
В жару томаты активно испаряют влагу и при недостатке полива может образоваться вершинная гниль. Зола поможет избежать и этой проблемы.
Через неделю после припудривания золой можно подкормить томаты обычным мелом из расчета 100 гр. на 10 л воды, под куст пролить поллитра.
С середины июля необходимо опрыскать томаты от фитофторы - для этого использовать сыворотку с йодом. опрыскать не менее 3-4 раз за месяц.
В июле надо также убрать "отработавшую" листву, пасынковать растение, а к концу месяца - прищипнуть верхушки.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Украинскую беженку убил знакомы в Германии на почве ревности
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
ВГА Запорожья: Референдум о вхождении в состав России пройдет в сентябре
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона