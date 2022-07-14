Помидоры заплодоносили: эксперты объяснили, чем их нужно подкомить в этот период

В зените лета томаты нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях, которые напрямую влияют на урожайность.

Июль - самый важный месяц для томатов. В это время растение цветет, начинают формироваться и наливаться плоды. В чем они нуждаются в данный период?

В фосфорно-калийных удобрениях, которые напрямую влияют на плодоношение и качество томатов, дают им силы для дальнейшего развития и завязыввания плодов.

Подкормить томаты можно древесной золой. Самый простой способ - рассыпать по грядке, из расчета по 100-150 гр. на куст, немного взрыхлить почву, чтобы заделать золу в грунт.

В жару томаты активно испаряют влагу и при недостатке полива может образоваться вершинная гниль. Зола поможет избежать и этой проблемы.

Через неделю после припудривания золой можно подкормить томаты обычным мелом из расчета 100 гр. на 10 л воды, под куст пролить поллитра.

С середины июля необходимо опрыскать томаты от фитофторы - для этого использовать сыворотку с йодом. опрыскать не менее 3-4 раз за месяц.

В июле надо также убрать "отработавшую" листву, пасынковать растение, а к концу месяца - прищипнуть верхушки.