Байден публично признал провал внешней политики США на Ближнем Востоке

Джо Байден во время визита в Израиль признал, что США провалили внешнюю политику на Ближнем Востоке.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 14 июля, отправился с рабочим визитом в Израиль.

Он выступил с речью, в которой де-факто признал провал провал внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке.

Байден заявил, что США утратили свое влияние в регионе и назвал это ошибкой, из-за которой этот вакуум могут заполнить Россия или Китай.

Президент США отметил, что такого развития событий ни в коем случае нельзя допустить.

"Олабление влияния США в регионе было ошибкой, нельзя допустить, чтобы вакуум заполнили Китай или Россия", - сказал глава Белого дома.