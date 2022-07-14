Байден публично признал провал внешней политики США на Ближнем Востоке
Джо Байден во время визита в Израиль признал, что США провалили внешнюю политику на Ближнем Востоке.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 14 июля, отправился с рабочим визитом в Израиль.
Он выступил с речью, в которой де-факто признал провал провал внешней политики Вашингтона на Ближнем Востоке.
Байден заявил, что США утратили свое влияние в регионе и назвал это ошибкой, из-за которой этот вакуум могут заполнить Россия или Китай.
Президент США отметил, что такого развития событий ни в коем случае нельзя допустить.
"Олабление влияния США в регионе было ошибкой, нельзя допустить, чтобы вакуум заполнили Китай или Россия", - сказал глава Белого дома.
Опубликовано: Николай Скира
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