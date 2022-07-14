В Баварии заключенным выдадут 100 евро компенсации за инфляцию

Заключенные баварской тюрьмы получают дополнительно 100 евро на компенсацию инфляции.

Чтобы смягчить рост цен, экстренная помощь будет распределена на полгода - так что с этого месяца будет дополнительно 16,67 евро в месяц.

Кроме того, в настоящее время 9052 заключенных могут также бесплатно смотреть телевизор, заявил в пятницу представитель министерства юстиции в интервью Bild.

Аренда телевизионного приемника обычно стоит в среднем чуть менее 19 евро. Однако с марта 2020 года до конца июня из-за пандемии телевидение стало бесплатным для всех.

Правило не распространяется на тех, кто имеет право на работу за пределами пенитенциарного заведения.