В Баварии заключенным выдадут 100 евро компенсации за инфляцию
Заключенные баварской тюрьмы получают дополнительно 100 евро на компенсацию инфляции.
Чтобы смягчить рост цен, экстренная помощь будет распределена на полгода - так что с этого месяца будет дополнительно 16,67 евро в месяц.
Кроме того, в настоящее время 9052 заключенных могут также бесплатно смотреть телевизор, заявил в пятницу представитель министерства юстиции в интервью Bild.
Аренда телевизионного приемника обычно стоит в среднем чуть менее 19 евро. Однако с марта 2020 года до конца июня из-за пандемии телевидение стало бесплатным для всех.
Правило не распространяется на тех, кто имеет право на работу за пределами пенитенциарного заведения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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