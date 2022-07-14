The American Conservative заявил, что Турция не встанет на сторону НАТО при конфликте с Россией
Обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу заявил, что Турция не встанет на сторону Североатлантического альянса при конфликте с Россией.
Журналист Дуг Бандоу в своей статье для The American Conservative 14 июля сообщило, что Вашингтону необходимо усомниться в союзничестве главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Бандоу говорит, что Эрдоган иногда проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.
По мнению автора материала, отношения у России и Турции довольно тесные.
Власти Турции покупают вооружение у РФ, сопротивляются военным операциям НАТО в Черном море.
По этим причинам, Эргодан, считает Бандоу, является ненадежным союзником НАТО.
Журналист ссылается на исследование 2019 года, когда только 20% турецких граждан поддержали идею сближения с НАТО.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Хлоя Кардашьян ждет второго ребенка от суррогатной матери
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
The Guardian: Лиз Трасс раскритиковали за высказывания про изучения расизма в школах Йоркшира
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона