Обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу заявил, что Турция не встанет на сторону Североатлантического альянса при конфликте с Россией.

Журналист Дуг Бандоу в своей статье для The American Conservative 14 июля сообщило, что Вашингтону необходимо усомниться в союзничестве главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Бандоу говорит, что Эрдоган иногда проводит враждебную внешнюю политику по отношению к Западу.

По мнению автора материала, отношения у России и Турции довольно тесные.

Власти Турции покупают вооружение у РФ, сопротивляются военным операциям НАТО в Черном море.

По этим причинам, Эргодан, считает Бандоу, является ненадежным союзником НАТО.

Журналист ссылается на исследование 2019 года, когда только 20% турецких граждан поддержали идею сближения с НАТО.