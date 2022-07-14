В Германии начали использовать газ, запасенный на зиму в хранилищах

Впервые с начала апреля уровень заполнения газовых хранилищ в ФРГ снизился на 0,09 процента.

Глава немецкого сетевого агентства Мюллер заявил, что Германия вынуждена отбирать газ, запасенный на зиму.

«Впервые с начала апреля из ПХГ было отобрано больше газа, чем запасено. Уровень заполненности составляет 64,5% (-0,09%, по состоянию на 12.07.2022)», — написал он в Twitter.

Ранее Мюллер предупредил немцев, что в 2023 году стоимость газа для домохозяйств вырастет в три раза в сравнении с уже сегодняшней высокой ценой.

Германия не способна отказаться от российского газа и оперативно заменить поставщика из-за большой зависимости экономики и ЖКХ от его использования.

Ранее дешевое российское топливо помогало ФРГ добиваться высоких экономических показателей.

После введения антироссийских санкций на энергоносители Германия может лишиться этого веского для своей промышленности источника.