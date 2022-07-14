Латвия объявила о запрете поставок газа из России

Латвия решили отказаться от закупок газа у Российской Федерации, но лишь с 2023 года.

Правительство Латвии объявило о том, что страна перестанет закупать газ у Российской Федерации.

Однако, как отмечается в сообщении, этого не произойдет в ближайшие полтора года. Страна прекратить закупку газа лишь с 2023 года.

"Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 1 января 2023 года", - передает Delfi.

Напомним, что ранее о скором отказе от российского газа, по данным Reuters, заявила Германия.

Также от поставок газа из России отказались Литва и Польша.