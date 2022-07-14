Делегация России в ОБСЕ заявила о высоком риске войны с США

Соединенные Штаты стоят на пороге полномасштабной войны с Россией, заявила делегация РФ в ОБСЕ.

Российская делегация в ОБСЕ сделала крайне неприятное для всего мира заявление об отношениях с США.

По заявлению представителей Российской Федерации, действия Соединенных Штатов привели к тому, что Вашингтон вместе со своими союзниками стоит на грани войны с Россией.

"Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Москвой, сообщает делегация РФ в ОБСЕ", - передает ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

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