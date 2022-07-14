Иван Ургант снова в деле: телеведущий вернул свое шоу

Поклонники Ивана Урганта - трепещите. Ведущий снова вернулся на любимый телеканал со своим шоу.

После начала спецоперации Иван Ургант покинул территорию Российской Федерации, после чего начали ходить слухи о его предательстве родине. Однако смерть близкого родственника и нагнетающая обстановка в стране дали о себе знать - и телеведущий решил временно уехать.

Его передача "Вечерний Ургант" была закрыта, и многие думали, что это навсегда. Ведь одноименное шоу без своего ведущего просто ничто.

Однако сейчас постепенно отдых заканчивается и Иван Ургант уже снова приступил к своей деятельности. В первую очередь он заявил о своем возвращении став членом одного из мероприятий, которое посвящено волонтерству. Близкие и друзья Ивана отмечают, что ведущий остался таким же жизнерадостным, как и раньше. Не изменился и внешний вид.

Однако не совсем понятно вернется ли на экраны полюбившееся всем шоу "Вечерний Ургант", однако мы думаем, что это не будет долгой загадкой. Поговаривают, что развлекательное шоу планируют запустить на ТВ к осени, но точные данные в сети отсутствуют.