В Румынии разбился американский беспилотник MQ-9 Reaper

Минобороны Румынии сообщило о падении американского БПЛА MQ-9 Reaper во время тренировочного запуска.

14 июля глава Министерства национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил о том, что американский военный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper потерпел крушение возле города Кымпия-Турзи.

Дынку отмечает, что инцидент произошёл недалеко от авиабазы, где в данный момент находятся американские военные, которые и проводили учебную тренировку с разбившемся беспилотником.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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