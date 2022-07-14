В Румынии разбился американский беспилотник MQ-9 Reaper

Минобороны Румынии сообщило о падении американского БПЛА MQ-9 Reaper во время тренировочного запуска.

14 июля глава Министерства национальной обороны Румынии Василе Дынку сообщил о том, что американский военный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper потерпел крушение возле города Кымпия-Турзи.

Дынку отмечает, что инцидент произошёл недалеко от авиабазы, где в данный момент находятся американские военные, которые и проводили учебную тренировку с разбившемся беспилотником.