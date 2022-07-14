Имущество Шатунова: что оставил музыкант своей семье

Смерть Шатунова как ураган начала нести большое количество слухов и конечно же всем интересно, какое имущество достанется семейству.

Как оказалось, Юрий Шатунов оставил после себя приличное наследство, которое позволит всей семье долгое время жить безбедно. Что же досталось после смерти для жены и детей?

Дом в Германии

По истине самая богатая часть наследства - это дом, в котором вся звездная чета проживала свои счастливые годы. Находится он в Гессене, который певец купил специально для своей семьи. В этом жилище располагается студия звукозаписи. Этот дом и останется как напоминание о любимом и родном Юрочке, каким его и запомнит семья.

Квартира в Москве

Также у музыканта есть небольшая однокомнатная квартира на улице Кантемировской в Москве. Данная жилплощадь была ему дана от государства, потому что он был сиротой. Примерная стоимость этой квартиры оценивается в 11 млн рублей.

Жилье в Сочи

Очень большие слухи ходят об отеле «Разин» в Сочи. Там действительно у него большие апартаменты площадью 60 кв. м с шикарным видом на море. Эта недвижимость была вручена певцу в качестве подарка от бывшего продюсера Андрея Разина в 2016 году.

Это жилье артист долго сдавал в аренду, т.к. жил в Германии, поэтому эта квартира стоит очень дорого.

Помимо этого, у Юрия был двухэтажный коттедж с бассейном в поселке Барановка под Сочи. За такую недвижимость можно смело отдавать за 25 млн рублей.

По этим данным видно, что семья еще долго будет жить ни в чем не нуждаясь. Также жена получит деньги с гастролей певца. Шатунов несмотря на свои годы, успел сделать своей семье прекрасное будущее.