Кевин Спейси отказывается признать, что он изнасиловал троих мужчин

Голливудской звезде вменяются преступления, совершенные в период с 2005 и по 2013 год, когда он был худруком театра «Олд Вик».

Американского актера Кевина Спейси подозревают в сексуальном насилии над тремя мужчинами в Лондоне и Глостершире.

Однако 62-летний обладатель премии «Оскар» в ходе слушаний в главном уголовном суде Лондона Олд-Бейли свою вину не признал ни по одному из 5 предъявленных ему эпизодов.

Голливудскую звезду освободили под залог перед судом, назначенным на 6 июня 2023 года.

Как уточняет Космополитен, преступления, в которых обвиняют Кевина, совершены в период с 2005 и по 2013 год. В это время он был худруком театра «Олд Вик». Два случая, как предполагается, произошли в Лондоне 17 лет назад.

Спейси, в частности, обвиняют в насилии над мужчиной, которому сегодня 30 лет. Актер якобы принуждал его к сексу в 2008 году в Лондоне. Последний из названных инцидент произошел в Глостершире в 2013-м.

Расследование дела в отношении Спейси началось в 2017 году, еще через два он ответил на вопросы следствия. Актера при этом не арестовали. Он полностью отрицает причастность к изнасилованиям мужчин.