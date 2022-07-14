Огородники рассказали, из-за чего у огурцов желтеют часто листья
В большинстве случаев пожелтение листьев огурцов – результат неправильного ухода или нарушение оптимальных условий выращивания.
Неправильный полив:
С этой проблемой чаще сталкиваются новички, забывая, что огурцы любят воду.
Однако, если поливать часто и чрезмерно, результат будет точно такой же.
Почва под огурцами должна быть всегда влажной, но не сырой.
Опасность также представляет полив холодной водой ниже 22°–25°. При таком поливе корни загнивают и растение гибнет.
Полив в жару при попадании капель на листья вызывает ожоги, поэтому поливаем в утренние и вечерние часы.
Недостаток минеральных веществ:
Обедненные почвы нуждаются в своевременном внесении необходимых подкормок. Небрежное отношение к данному вопросу приводит к плачевным результатам.
Желтизна на листьях при наборе зеленой массы свидетельствует о недостатке азота. Устранить эту проблему можно, добавив мочевину или перепревший навоз.
Пожелтевшие края листьев свидетельствует о недостатке калия. Вносят в почву гумат калия или другие препараты, содержащие калий.
Применение гербицидов:
Для уничтожения сорняков часто применяют гербициды.
Внесение химических препаратов в дождливую или ветреную погоду приводит к оседанию их на листьях и их пожелтению.
Неправильна высадка в грунт:
Выбор места под посадку в затененном участке или на сквозных ветрах приводит к пожелтению и увяданию листвы.
К такому же результату приводит повреждение нежных корешков рассады при высадке в грунт.
Капризы природы:
Смена погодных условий также может привести к желтизне листьев.
При 30° жаре, находясь под открытым солнцем листья желтеют и вянут.
При резком наступлении холода растения реакция растений аналогичная. Плети даже могут погибнуть.
Для укрытия от холода или притенения в жару необходимо соорудить над посадками небольшой парник из спанбонда или другого укрывного материала.
Излишняя сухость воздуха также вызывает желтизну на листьях. В этом случае необходимо регулярно опрыскивать листву утром и вечером.
Болезни:
Вызывают желтизну листьев фузариоз и вирусная мозаика.
При поражении фузариозом больное растение необходимо удалить с корнем и обеззаразить почву медным купоросом. Лечению он практически не поддается. Остальные растения для профилактики обрабатывают фунгицидом.
Для борьбы с вирусной мозаикой необходимо отрегулировать полив и организовать правильный уход. Растения обработать 1 раствором бордосской жидкости. Пораженные растения удалить и закопать далеко от участка.
Вредители:
Пожелтение листьев вызывают также паутинный клещ и тля, питающиеся соком растения.
Для уничтожения применяются инсектицидные препараты: «Фитоверм», «Актара», «Фуфанон» и другие.
Огурцы, довольно капризные растения и требуют внимания и правильного ухода. Если создать им комфортные условия для развития и созревания, большая часть проблем устранится и огурчики порадуют вам щедрым урожаем.
Опубликовано: Ангелина Крент
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