14-летний подросток погиб в аварии на американских горках в Дании

Девочка подросток погибла в серьезной аварии на американских горках в парке развлечений в датском городе Орхус.

Корреспондент телеканала ТВ2 выяснила на месте у свидетеле, что те услышали хлопок, а затем увидели, что последний вагон на 25-метровых американских горках отрывается от остальных вагонов во время движения.

Погибший подросток приехала в студенческий Орхус из Копенгагена. Также в аварии пострадал 13-летний мальчик.

Парк развлечений был закрыт на время расследования. Пострадавшим была оказана психологическая помощь.

По данным полиции, точную причину аварии поможет выяснить техническое расследование и опрос свидетелей.