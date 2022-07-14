14-летний подросток погиб в аварии на американских горках в Дании

Девочка подросток погибла в серьезной аварии на американских горках в парке развлечений в датском городе Орхус.

Корреспондент телеканала ТВ2 выяснила на месте у свидетеле, что те услышали хлопок, а затем увидели, что последний вагон на 25-метровых американских горках отрывается от остальных вагонов во время движения.

Погибший подросток приехала в студенческий Орхус из Копенгагена. Также в аварии пострадал 13-летний мальчик.

Парк развлечений был закрыт на время расследования. Пострадавшим была оказана психологическая помощь.

По данным полиции, точную причину аварии поможет выяснить техническое расследование и опрос свидетелей.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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