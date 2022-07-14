14-летний подросток погиб в аварии на американских горках в Дании
Девочка подросток погибла в серьезной аварии на американских горках в парке развлечений в датском городе Орхус.
Корреспондент телеканала ТВ2 выяснила на месте у свидетеле, что те услышали хлопок, а затем увидели, что последний вагон на 25-метровых американских горках отрывается от остальных вагонов во время движения.
Погибший подросток приехала в студенческий Орхус из Копенгагена. Также в аварии пострадал 13-летний мальчик.
Парк развлечений был закрыт на время расследования. Пострадавшим была оказана психологическая помощь.
По данным полиции, точную причину аварии поможет выяснить техническое расследование и опрос свидетелей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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