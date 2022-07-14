Огородники рассказали об уникальной методике посадки чеснока

Чеснок — это овощная культура, с выращиванием которой справится даже начинающий садовод. При соблюдении рекомендаций по его посадке будет получен превосходный, богатый урожай.

Сибирские приверженцы чесночных традиций:

Для начала разберемся с традициями. Зима в Сибири суровая. Но, вопреки климатическим условиям, многие сибиряки чтут именно традиционные способы посадки чеснока, внося в них небольшие коррективы – с учетом климата.

Для этого российского региона огромное значение имеет качественный посевной материал, срок высадки, правильный выбор сорта и защита от морозов. Остальные агротехнические приемы не те, что и в других климатических зонах.

Плохое решение – посадить чесночок неизвестного происхождения: то, что завалялось в холодильнике, не подходит для огорода.

Районированных, приспособленных для сибирских условий сортов немало, выбор есть:

Алькор;

Грибовский;

Еленовский;

Любаша;

Новосибирский;

Сибирский;

Скиф;

Софиевский;

Спас;

Юбилейный.

Зубчики должны быть крупными, без дефектов и повреждений.

Крупный чеснок дадут лишь «крупнокалиберные» внешние зубчики. Их и используем – а мелкие, внутренние, – на стол: в блюда и консервацию.

Дезинфекция посадочного материала обязательна. Понадобится марганцовка – (водный раствор) или зола (в литре воды нужно растворить 200-250 граммов, покипятить полчаса, остудить).

Отставить спешку, но и откладывать не стоит. При преждевременной посадке есть риск заморозить надземную часть чеснока в первые же заморозки. Если посадить позже, чем требуется, то чесночные зубчики могут плохо укорениться, и растение погибнет.

Почва – немаловажная деталь. Суглинок, низкая и нейтральная кислотность – чесноку это подойдет. Участок под чесноком не должен быть низинным, скопление воды убьет высаженные зубчики – они сгниют.

Глубина. Она зависит от размера зубчика:

мелочь высаживается на 3-4 сантиметра;

те, что покрупнее, – на 5-6 сантиметров.

Дистанция между будущими растениями – не меньше пяти сантиметров.

Свежую грядку рекомендуется замульчировать листвой или сухой травой. Зимой нужно контролировать высоту снежного покрова. При малоснежье следует накрыть чеснок лапником.

Сибирские инновационные чесночные технологии:

Климат Сибири неоднозначен: зимой – стужа, первая половина лета – как правило, жара, а вторая – дожди и прохладно. Такие капризы природы подталкивают огородников на внедрение инновационных технологий при выращивании садово-огородных культур, в том числе и чеснока.

Вот одна из них, далекая от традиционного метода, но дающая отличные результаты и не только на сибирских просторах.

Хитрость: чеснок в октябре не высаживают, а закапывают. И не «дольки», а цельные головки. Методика следующая.

Копаем лунку (глубина – пару лопатных штыков), дно покрываем сфагнумом и лапником.

Выкладываем на эту сухую «перинку» тряпичный мешочек, в который укладываем головки (не зубчики, а именно головки) чеснока. Поверх необычной тары – лапник.

Закапываем лунку, трамбуем почву. Место чесночного «клада» отмечаем любым способом (это может быть, например, колышек): так легче будет весной отыскать этот самый «клад».

Осенью готовим и участок под чеснок: не нужно будет бороться с промороженным грунтом, когда придет весна. На всю длину участка вынимаем землю на штык лопаты и складываем рядом. Позже, в последние апрельские дни, заполним «траншеи» перепрелой ботвой, золой и навозом и вернем землю, что сняли осенью на место.

Ближе к майским праздникам (земля уже оттаяла) ищем «клад» – закопанный мешок с чесноком. Тут будут корешочки и проклевывающиеся нежные перышки.

Разбираем чеснок на зубочки. Отмачиваем их в питательной смеси с содержанием микроэлементов. Добавляем марганец – для дезинфекции.

Высаживаем в борозды (глубина – около пяти сантиметров). Присыпаем почвой, поливаем. Пройдет несколько дней, и грядка позеленеет от дружных всходов.

В августе собираем урожай – крупные сибирские чесночные головки.

По мнению специалистов, эта методика выращивания чеснока подходит не только для сибирской земли. Ее успешно можно применять и в средней полосе России.