Reuters: премьер-министр Италии Марио Драги может уйти в отставку

Коалиционное правительство действующего премьер-министра Италии Марио Драги находится на грани краха.

14 июля новостное агентство Reuters заявило о том, что премьер-министр Италии Марио Драги и всё действующее правительство могут отправиться в отставку из-за отказа крупнейшей партии в составе коалиции «Движения пяти звёзд» поддержать вотум доверия парламента.

Reuters сообщает, что в настоящее время Драги направился в Квиринальский дворец в Риме для встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, который решит судьбу правящих коалиции и премьер-министра.