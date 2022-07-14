Reuters: премьер-министр Италии Марио Драги может уйти в отставку
Коалиционное правительство действующего премьер-министра Италии Марио Драги находится на грани краха.
14 июля новостное агентство Reuters заявило о том, что премьер-министр Италии Марио Драги и всё действующее правительство могут отправиться в отставку из-за отказа крупнейшей партии в составе коалиции «Движения пяти звёзд» поддержать вотум доверия парламента.
Reuters сообщает, что в настоящее время Драги направился в Квиринальский дворец в Риме для встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, который решит судьбу правящих коалиции и премьер-министра.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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