Роман Лободы и Линдермана: правда или пиар

Лобода - одна из самых громких и скандальных знаменитостей шоубизнеса. Но ей это и простительно, ведь ее песни так и завоевывают все высшие строчки чатов. Многих интересует и личная жизнь певицы. Что крылось за романом Лободы и Линдермана?

Конечно этот вопрос волновал многих поклонников, кто друг для друга Тилль и Светлана. По мнению Кирилла Чибисова - это все был только дешевый пиар проект, на который клюнуло большое количество аудитории.

По неофициальным данным, певица даже платила неплохие деньги немецкой звезде за то, чтобы у них был бурный роман.

Согласно этой красивой истории история была придумана Нателлой Крапивиной - продюсером Светланы. Исходя из контракта, Линдеманн получал более 150 тыс. долларов за то, чтобы приезжать и фотографироваться в нужное время.

"Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, переборщила с пластикой. Ну а потом Линдеманн вошел во вкус: он с удовольствием получал гонорар и обо всем молчал..."— заверил Чибисов.

Нельзя отметить что правда, а что нет, но Тилль сейчас регулярно появляется на светских мероприятиях с разными дамами, которые совсем не похожи на Лободу.

Чибисов утверждает, что Линдеманн дано про нее забыл и вспоминать не хочет.

Но несмотря на нападки за певицу вступилась Нателла Крапивина, которая попросила не верить слухам, которые разносит "пустоплюй" Чибисов. Непонятно, когда этот спор между продюсерами закончится, однако факт любовной связи Лободы и солиста немецкой группы определенно есть.