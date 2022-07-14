Такая методика позволяет собрать более десяти килограммов плодов с каждого куста и продлить сроки плодоношения.

Опытные огородники уверяют, что сода улучшает рост огурцов, увеличивает урожайность и срок плодоношения.

В идеале нужно провести три подкормки за сезон. Первую - через пару недель после высадки рассады в грунт. Вторую - через 2 недели после первой. А третью - во время плодоношения.

Эта процедура улучшит состояние растения, предотвратит пожелтение листвы, и даст импульс для образования на огуречнике новых завязей. Плодоношение в итоге продлитcя дo кoнцa ceнтябpя.

Чтобы приготовить нужный раствор для двух первых подкормок, нужно 4 ст. ложки соды растворить в 10 л теплой отстоявшейся вoды.

Для третьей подкормки надо взять 3 ст.ложки соды и 3-4 капли йода на 10 л теплой воды.Полить ранним утром либо поздно вечером. В идеале продедуру совместить с поливом.