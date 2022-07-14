Какие необычные праздники отмечают в мире 15 июля

День особых навыков молодежи празднуют во всем мире, а День святого Свистуна отмечают в Великобритании. У каждого праздника своя история и свои традиции.

Откуда взялся День особых навыков молодежи

Праздник отмечается ежегодно во всем мире, дата приходится на 15 июля. Официально этот день обрел свой торжественны статус в 2014 г.

Решение было принято на совете Генеральной Ассамблее ООН. Суть праздника - стимулировать общественность делать инвестиции в развитие особых навыков молодежи.

У каждого человека изначально есть набор определенных навыков и выдающихся качеств, каждый уникален сам по себе.

И если вовремя направить положительные задатки молодого поколения в нужное русло, это пойдет на пользу всему обществу.

Молодежь часто сталкивается с финансовыми трудностями, не имея возможности развивать свои навыки и даже таланты.

Не все могут продолжать учиться после школы, так одаренные личности остаются невостребованными, а общество теряет потенциальных высококлассных специалистов.

Другие немаловажные девизы этого значимого праздника - призывы вкладываться в систему здравоохранения и финансировать трудоустройство населения.

Какие традиции связаны с Днем святого Свистуна

Он празднуется в Великобритании. В этот день в давние времена люди пытались предсказать погоду. Ориентировались на состояние природы 15 июля.

Какой была погода в этот праздник, такой она должна была сохраняться и в течение месяца.

Святой Свистун был епископом, построившим за свою жизнь немало церквей в Великобритании. Когда он умер, священника стали почитать как повелителя погоды.

Умирая, епископ просил сделать его могилу снаружи замка, чтобы дожди омывали его останки. Его воля была исполнена.

Похоронили святого Свистуна рядом с Винчестерским собором. В праздничный день в храмах проводятся особые службы.