Какие необычные праздники отмечают в мире 15 июля
День особых навыков молодежи празднуют во всем мире, а День святого Свистуна отмечают в Великобритании. У каждого праздника своя история и свои традиции.
Откуда взялся День особых навыков молодежи
Праздник отмечается ежегодно во всем мире, дата приходится на 15 июля. Официально этот день обрел свой торжественны статус в 2014 г.
Решение было принято на совете Генеральной Ассамблее ООН. Суть праздника - стимулировать общественность делать инвестиции в развитие особых навыков молодежи.
У каждого человека изначально есть набор определенных навыков и выдающихся качеств, каждый уникален сам по себе.
И если вовремя направить положительные задатки молодого поколения в нужное русло, это пойдет на пользу всему обществу.
Молодежь часто сталкивается с финансовыми трудностями, не имея возможности развивать свои навыки и даже таланты.
Не все могут продолжать учиться после школы, так одаренные личности остаются невостребованными, а общество теряет потенциальных высококлассных специалистов.
Другие немаловажные девизы этого значимого праздника - призывы вкладываться в систему здравоохранения и финансировать трудоустройство населения.
Какие традиции связаны с Днем святого Свистуна
Он празднуется в Великобритании. В этот день в давние времена люди пытались предсказать погоду. Ориентировались на состояние природы 15 июля.
Какой была погода в этот праздник, такой она должна была сохраняться и в течение месяца.
Святой Свистун был епископом, построившим за свою жизнь немало церквей в Великобритании. Когда он умер, священника стали почитать как повелителя погоды.
Умирая, епископ просил сделать его могилу снаружи замка, чтобы дожди омывали его останки. Его воля была исполнена.
Похоронили святого Свистуна рядом с Винчестерским собором. В праздничный день в храмах проводятся особые службы.
Опубликовано: Храмова Оксана
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