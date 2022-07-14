Огородники рассказали, для чего завязывать узлом чесночные перья

Листья озимого и ярового чеснока, завязанные в узел, можно часто встретить на грядках опытных огородников.

На что влияют узелки на перьях:

Ни для кого, кто выращивал растения, не станет секретом, что развитие надземной и находящейся в земле частей растения идет параллельно. Так и у чеснока луковица формируется совместно с зеленой частью.

Но примерно с середины лета жизненные силы начинают покидать зеленую часть и концентрируются в луковице. У чеснока процесс отмирания надземной части растянут во времени и происходит очень медленно.

Из-за этой особенности луковица не успевает «налиться». Механическое воздействие на зеленое перо позволяет ускорить процесс отмирания надземной части, а значит и процесс формирования луковицы.

Многие садоводы отмечают, что обработанный таким образом чеснок формирует более крупные и упругие головки. Хранятся же они не в пример лучше, чем чеснок, выращенный обычным способом.

Сроки проведения процедуры:

Индикатором наиболее удачного времени для завязывания узлов станет чесночная стрелка. Обычно завязывают узлы на перьях через пару декад после того, как удаляют закрученную стрелку. Примерно за неделю до уборки чеснока.

Стрелку лучше не обрывать, а срезать или вытягивать. Допустимо выломать ее, отступив не менее 3 см от верхних листовых пластин.

Пару стрелок можно оставить, чтобы точно определить время проведения процедуры завязывания. Как только скрученная стрелка выпрямится – пора вязать узлы.

Технология вязания узлов:

Завязывают узлом верхние листовые пластины. Тянуть и заламывать перья не нужно. Если перья очень длинные, можно завязать не один, а два или даже три узла. Некоторые садоводы предпочитают заплетать листья в косы. Выглядит это, конечно, эстетичнее, но качественно от завязывания не отличается, а времени процедура плетения займет значительно больше.

Чтобы формировались крупные головки, можно применить еще несколько хитростей:

за две декады до сбора урожая полностью отменяют полив;

если гряда замульчирована, то перед уборкой урожая нужно мульчирующий слой удалить;

можно также немного отгрести в стороны грунт от луковиц.

Все эти действия направлены на то, чтобы окрепла чешуя на дольках чеснока.

Нужно понимать, что в первую очередь на качество будущего урожая оказывают влияние характеристики посадочного материала и условия выращивания, а не тот факт, были ли завязаны перья в узлы.