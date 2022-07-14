Дачники рассказали, чем можно подкислить грунт для гортензии

Гортензии – цветущие кустарники, повсеместно встречающиеся в садах и парках.

Чем можно подкислить грунт для гортензии?

Прежде чем выбрать конкретное средство, важно проверить текущий уровень кислотности грунта. Для этого можно добавить в почву уксус 9% и посмотреть за реакцией. На сильно кислых грунтах при этом на поверхности выступит характерная пена.

В этом случае грунт наоборот нужно раскислить. Я использую для этого обычную гашеную известь. В альтернативном варианте кислотность грунта можно проверять при помощи лакмусовой бумаги.

Заниматься коррекцией показателя кислотности лучше не этапе посадки гортензии.

Итак, рассмотрим самые простые и распространенные средства, которые помогут подкислить грунт для гортензии:

Уксус. Причем подкислять нужно не только сам грунт, но и воду для полива культуры. Для этих целей подойдет не только обычный, но и яблочный уксус. Для приготовления рабочего раствора потребуется 50 мл уксуса развести в 12 литрах чистой воды.

Обработку раствором стоит проводить ранней весной, когда активизируются процессы сокодвижения растений. Повторять обработки нужно с интервалом в 14 дней до конца вегетационного этапа.

Лимонная кислота. Это отличное средство, которое всегда присутствует на нашей кухне тоже отлично подойдет для коррекции кислотности. Для приготовления состава достаточно чайную ложку лимонной кислоты развести в 12 литрах воды.

Следите за тем чтобы кристаллы растворились до конца. Перед поливом лимонной кислотой обязательно проведите обычный полив чистой водой. Обработки лимонной кислотой стоит проводить раз в пару недель также во время вегетационного периода.

Янтарная кислота — простое копеечное средство, которое есть в любой аптеке, также подойдет нам для подкисления грунта, если стоит цель лишь немного изменить показатель. Кроме того, янтарную кислоту можно применять для эффективной профилактики многих болезней гортензии.

Для приготовления рабочего раствора 2 грамма кристаллизованной кислоты нужно развести в небольшом количестве тёплой воды. В полученный концентрат нужно долить еще 2 литра чистой воды. Полив гортензии полученным составом благоприятно проводить раз в пару недель.

Как часто нужно корректировать кислотность?

Многие садоводы задаются вопросом: сколько раз нужно подкислять грунт для гортензии и когда начинать обработки. Вне зависимости от выбранного средства, подкормить декоративные кусты кислыми элементами стоит в самом начале вегетации. Обработки нужно повторять каждые две недели.

Чтобы обеспечить гортензии комфортные условия, необходимый предпочтительный кислотно-щелочной баланс должен быть подобран еще на этапе посадки. В дальнейшем поддержание необходимого уровня сводится в проведению систематических обработок.

Теперь вы знаете, как повлиять на кислотность грунта для гортензии при помощи простых составов, который каждый может приготовить самостоятельно. Не забывайте систематически проверять уровень кислотности при помощи доступных методов.