Огородники рассказали, как не допустить засыхания ягод клубники

Клубнику у нас выращивают на каждом участке, где позволяют условия. Это самая любимая и желанная ягода, приносящая радость своим ранним созреванием.

Климатические условия:

Климатические условия, а именно сильная жара, могут отрицательно влиять на кусты клубники. Когда почва нагревается свыше 30 градусов, многие сорта клубничных кустов начинают увядать. Причем здесь не способен помочь даже ежедневный полив, так как у корневой системы растений происходит сбой, и они перестают впитывать воду.

Сами кусты выглядят при этом довольно неплохо, листья зеленые и здоровые, а вот ягоды далее не развиваются, не увеличиваются в размере, а подсыхают. Часто такое явление можно встретить у ослабленных кустов.

Несмотря на то, что клубника светолюбивое растение, в сильную жару ее лучше притенять, особенно когда слишком активное солнце, с полудня до 5 вечера. Затенить клубнику можно с помощью различного укрывного материала.

Когда решили посадить клубнику на своем участке впервые, то учитывайте климатические особенности своего региона, и уже с этими знаниями выбирайте подходящие сорта. Например, если вы живете в той полосе страны, где засуха — это частое явление, то старайтесь приобрести засухоустойчивые сорта.

Мульчирование – прекрасный способ перенести жару, это поможет уменьшить испарение влаги.

Довольно часто в проблеме засыхания ягод клубники можно винить садовода. Именно он не оказал должного ухода либо сделал это неправильно.

Не хватает воды:

Если вы заметили, что на вашей грядке сухая и твердая почва, листья у растения сохнут и желтеют, а сама ягода становится жесткой и твердой, то растению явно не хватает воды. Садовая земляника очень любит влагу, и она ей особенно необходима в период цветения и созревания ягод.

Когда вы будете регулярно и обильно поливать растение, то у вас всегда будет богатый урожай и самая вкусная ягода.

В жаркую погоду клубника будет нуждаться в дополнительном орошении, ей не хватит природной влаги. Рекомендуется осуществлять полив каждые три дня во время цветения кустов. В среднем на один квадратный метр уходит 20 литров воды. Обратите внимание, что вода не должна попадать на цветы.

В период плодоношения поливать достаточно один раз в неделю. Это может быть капельный полив или полив между рядами.

Важно: даже после того, как растение уже закончила приносить свои плоды, его все равно надо поливать. Именно в этот период идет закладка почек и рост усов, поэтому пренебрегать уходом за растением не стоит.

Нехватка удобрений:

Нередкая проблема, связанная с плохим урожаем, это нехватка питательных веществ. В тот период, когда формируются плоды, их надо удобрять азотом и калием. Сегодня можно приобрести много различных удобрений для растений, в том числе и клубники. Прекрасно подойдет в этом случае Фертика Универсал. Неплохим народным средством является древесная зола.

Различные заболевания:

Еще одной проблемой засохших ягод, могут стать и различные заболевания. Например, корневая гниль, вертициллезное увядание и другие грибковые болезни. Бороться с ними можно также с помощью специальных средств: бордоская жидкость, Фитоспорин и другие.

Вредители:

Оказывать влияние на урожай клубники могут и разнообразные вредители. Трипсы, майские жуки также любят полакомиться сочной ягодой. Помочь с этими бедами способны биоинсектициды.

Очень надеюсь, что мои советы вам помогут, вы сможете вовремя выявить причину проблемы и быстро ее устранить, а это будет означать, что без урожая вы не останетесь.