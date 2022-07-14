77-летний солист группы АВВА Бьорн Ульвеус представил свою новую любовь
С бывшей женой Леной Каллерсио музыкант прожил 41 год, а новая пассия Кристина Сас моложе его на 28 лет.
77-летний Бьорн Ульвеус представил публике свою новую возлюбленную.
В браке с Леной Каллерсио музыкант прожил 41 год, а пять месяцев назад объявил о разводе. Певец нашел новую любовь, на публике они появились в Стокгольме на премьере мюзикла Pippi at the Circus в Cirkus Cirkoer. Кристина Сас моложе солиста легендарной группы на 28 лет.
По словам композитора, с 49-летней возлюбленной он встречается недолго. Кристина одна из представителей лейбла ABBA Universal Music Group. С Бьорном она познакомилась во время последнего выпуска альбома АВВА в Германии.
Как сообщает Космополитен, Бьорн на премьере был в веселом настроении. Он с улыбкой держал Кристину за руку, а она с любовью смотрела на него.
Шведский продюсер был в темно-синем костюме и футболке, в черных туфлях и затемненных очках. А Кристина надела ожерелье с надписью «Бьорн».
Женщина была в кожаном зеленом миди-платье и черных сапогах с шипами. По данным источников, Кристина в мае тайно прилетела Лондон, чтобы быть с Бьорном в момент открытия концертной резиденции ABBA Voyage.
Ульвеус с бывшей женой остался в хороших отношениях. Пара воспитала двух дочерей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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