77-летний солист группы АВВА Бьорн Ульвеус представил свою новую любовь

С бывшей женой Леной Каллерсио музыкант прожил 41 год, а новая пассия Кристина Сас моложе его на 28 лет.

77-летний Бьорн Ульвеус представил публике свою новую возлюбленную.

В браке с Леной Каллерсио музыкант прожил 41 год, а пять месяцев назад объявил о разводе. Певец нашел новую любовь, на публике они появились в Стокгольме на премьере мюзикла Pippi at the Circus в Cirkus Cirkoer. Кристина Сас моложе солиста легендарной группы на 28 лет.

По словам композитора, с 49-летней возлюбленной он встречается недолго. Кристина одна из представителей лейбла ABBA Universal Music Group. С Бьорном она познакомилась во время последнего выпуска альбома АВВА в Германии.

Как сообщает Космополитен, Бьорн на премьере был в веселом настроении. Он с улыбкой держал Кристину за руку, а она с любовью смотрела на него.

Шведский продюсер был в темно-синем костюме и футболке, в черных туфлях и затемненных очках. А Кристина надела ожерелье с надписью «Бьорн».

Женщина была в кожаном зеленом миди-платье и черных сапогах с шипами. По данным источников, Кристина в мае тайно прилетела Лондон, чтобы быть с Бьорном в момент открытия концертной резиденции ABBA Voyage.

Ульвеус с бывшей женой остался в хороших отношениях. Пара воспитала двух дочерей.