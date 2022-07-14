Зеленского и Арестовича обвиняют в нарушении языкового законодательства Украины

Президента Украины Владимира Зеленского и его советника Алексея Арестовича обвиняют в нарушении закона.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что президент страны Владимир Зеленский и его советник Алексей Арестович нарушили языковой закон.

Согласного данному закону, при исполнении своих обязанностей представителем власти должны разговаривать только на украинском языке. Это касается всех официальных мероприятий.

Однако, сам президент Украины во время визита бизнесмена Ричарда Брэнсона и актера Шона Пенна разговаривал ан английском.

Арестович же разговаривает во время всех интервью на русском языке, на котором и ведет свой телеграм-канал.