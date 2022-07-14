Фанаты в восторге от идеальной фигуры Высоцкой: знаменитость выложила фото в купальнике в сеть
Популярная российская актриса Юлия Высоцкая считает, что водные процедуры, контрастный душ благотворно влияют на внешний вид.
Актриса Юлия Высоцкая показала фанатам свою роскошную фигуру, поведав о способах, которые позволяют добиться такого результата. Знаменитость прилагает массу усилий, чтобы оставаться в потрясающей форме.
Главный секрет красоты известной артистки - это занятия спортом и особый режим питания.
Вообще холод и голод - мои большие друзья. Еще лучше, если нагрузка в воде - плавание или аквааэробика. У меня сегодня именно так.
Высоцкая также рассказала о роли водных процедур для сохранения женской привлекательности. Ежедневно звезда экрана принимает контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду без конца. Перед мытьем актриса делает массаж сухой щеткой.
Ранее сообщалось, что Высоцкая отправилась в компании супруга в Италию. Там семейная чета проводит отпуск.
Поклонники считают, что именно на одном из пляжей курорта звезда кино позирует для фотографии. На снимке Юлия предстаёт в пикантном черном купальнике, который демонстрирует подтянутую спину артистки.
Руки артистки устремлены к небу, спина ровная и слегка напряжена.
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Множество восхищенных комментариев заслужила актриса, выложив фото в Телеграм. Фолловеры осыпали фигуру знаменитости похвалами, некоторые из них поблагодарили за вдохновение, которое знаменитость дарит, публикуя такие посты.
Восхищаюсь вашей силой воли во всем!
Идеальная фигура.
Великолепно! Молодец! Юлечка, я тоже стараюсь, ты мне помогаешь своей чудесной мотивацией и оптимизмом!
Юля, спасибо за вдохновение! Читаю вас и оглядываюсь на себя более внимательно.
Подписчики утверждают, что публикации актрисы мотивируют их на самосовершенствование.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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