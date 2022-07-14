Фанаты в восторге от идеальной фигуры Высоцкой: знаменитость выложила фото в купальнике в сеть

Популярная российская актриса Юлия Высоцкая считает, что водные процедуры, контрастный душ благотворно влияют на внешний вид.

Актриса Юлия Высоцкая показала фанатам свою роскошную фигуру, поведав о способах, которые позволяют добиться такого результата. Знаменитость прилагает массу усилий, чтобы оставаться в потрясающей форме.

Главный секрет красоты известной артистки - это занятия спортом и особый режим питания.

Вообще холод и голод - мои большие друзья. Еще лучше, если нагрузка в воде - плавание или аквааэробика. У меня сегодня именно так.

Высоцкая также рассказала о роли водных процедур для сохранения женской привлекательности. Ежедневно звезда экрана принимает контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду без конца. Перед мытьем актриса делает массаж сухой щеткой.

Ранее сообщалось, что Высоцкая отправилась в компании супруга в Италию. Там семейная чета проводит отпуск.

Поклонники считают, что именно на одном из пляжей курорта звезда кино позирует для фотографии. На снимке Юлия предстаёт в пикантном черном купальнике, который демонстрирует подтянутую спину артистки.

Руки артистки устремлены к небу, спина ровная и слегка напряжена.