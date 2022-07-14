СМИ Соединенных Штатов бьют тревогу из-за сильнейшей за 40 лет инфляции
Самые авторитетные американские СМИ буквально бьют тревогу на фоне стремительной инфляции.
Американские средства массовой информации пестрят заголовками о катастрофическом уровне инфляции в Соединенных Штатах.
При этом практически все пишут, что текущий уровень инфляции является антирекордом за последние сорок лет.
The Wall street Journal пишет, что система резервов Соединенных Штатов должна быть более активной для сдерживания роста цен.
New York Times уверяет, что общество оказалось шокировано ростом цен на продукты и, конечно же, на топливо и электричество.
The Washington Post же уверяет, что из-за текущей ситуации возрастает риск рецессии американской экономики.
Опубликовано: Николай Скира
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