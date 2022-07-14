Пенкин впервые рассказал об отношении к спецоперации в Украине

Обладатель голоса в 4 октавы Сергей Пенкин заявил, что никогда не оставит родную страну.

У певца Сергея Пенкина не один раз была возможность покинуть Россию и отправиться покорять европейскую публику. Но ни 30 лет назад, ни сейчас исполнитель этого делать не собирается!

Пенкин последние месяцы в отличие от многих коллег по сцене не стремился высказываться на политические темы. В настоящее время певец решил честно рассказать о том, что думает о спецоперации России в Украине и намерен ли покидать РФ.

В интервью журналистке и блогеру Алене Жигаловой Пенкин рассказал:

Я не политичен, потому что считаю, что я человек творчества. Но я люблю свою страну и не собираюсь никуда ехать.

Певец также предоставил доказательства, вспомнив, как ему не один раз за рубежом предлагали попробовать себя, попробовать развиваться на чужбине.

В 1991 году я был на гастролях в Италии, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, нет. Я еду в Россию.

О сделанном выборе 30 лет назад знаменитость не жалеет. На сцене российского государства Пенкин чувствует себя комфортно, так как здесь певец давно занял свою нишу, где у него нет конкурентов.

Большего артисту и не надо. Он не сожалеет о том, что нет в его копилке государственных наград и званий. Главное, общение с любимым зрителем.