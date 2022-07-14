Пенкин впервые рассказал об отношении к спецоперации в Украине
Обладатель голоса в 4 октавы Сергей Пенкин заявил, что никогда не оставит родную страну.
У певца Сергея Пенкина не один раз была возможность покинуть Россию и отправиться покорять европейскую публику. Но ни 30 лет назад, ни сейчас исполнитель этого делать не собирается!
Пенкин последние месяцы в отличие от многих коллег по сцене не стремился высказываться на политические темы. В настоящее время певец решил честно рассказать о том, что думает о спецоперации России в Украине и намерен ли покидать РФ.
В интервью журналистке и блогеру Алене Жигаловой Пенкин рассказал:
Я не политичен, потому что считаю, что я человек творчества. Но я люблю свою страну и не собираюсь никуда ехать.
Певец также предоставил доказательства, вспомнив, как ему не один раз за рубежом предлагали попробовать себя, попробовать развиваться на чужбине.
В 1991 году я был на гастролях в Италии, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, нет. Я еду в Россию.
О сделанном выборе 30 лет назад знаменитость не жалеет. На сцене российского государства Пенкин чувствует себя комфортно, так как здесь певец давно занял свою нишу, где у него нет конкурентов.
Большего артисту и не надо. Он не сожалеет о том, что нет в его копилке государственных наград и званий. Главное, общение с любимым зрителем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Китайцы массово отказываются платить по ипотечным кредитам, кризис в сфере недвижимости усиливается
По всему Китаю покупатели жилья отказываются вносить деньги по ипотечным кредитам, поскольку застройщики затягивают реализацию проектов. Это увеличивает риски и для рынка недвижимости, и для банков.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
В Шотландии сделали сенсационное открытие, нашли спрятанный автопортрет Ван Гога
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине
Музыкант Олег Скрипка чуть не погиб под ракетными ударами в Виннице
ВСУ нанесли ракетный удар по заводу «Сокол» в Новой Каховке возле Херсона