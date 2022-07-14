Новое исследование показало, что риск деменции определяет не возраст, а факторы риска

Исследователи из Канады обнаружили, что некурящие люди без диабета и потери слуха по уровню здоровья мозга соответствуют тем, кто на 10-20 лет моложе их. Это означает, что у каждого есть возможность устранить факторы риска.

Научный сотрудник Центра гериатрии Бейкрест, Научно-исследовательского института Ротмана компании Care и ведущий автор исследования Аннализ ЛаПлюм отмечает, что помочь в борьбе с деменцией могут отказ от курения, устранение потери слуха, лечение диабета.

Исследование также показало, что каждый фактор риска слабоумия снижает когнитивные способности человека на срок до трех лет.

Это одно из первых исследований по изучению факторов риска деменции на протяжении всей жизни человека.

Ученые проанализировали данные 22 117 человек в возрасте от 18 до 89 лет, провели оценку мозга по специальной методике.

Помимо уже названных, изучалось влияние таких факторов, как низкий уровень образования, черепно-мозговые травмы, злоупотребление алкоголем и психотропами, гипертония и депрессия.

Оказалось, что влияние факторов риска с возрастом увеличивается. У большинства пожилых участников исследования был как минимум один фактор риска.

Аннализ ЛаПлюм говорит, что начать устранять эти факторы можно в любом возрасте. Это поможет поддержать здоровьем мозга и снизить риск деменции.