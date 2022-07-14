Победителями визовой лотереи на грин-карту снова стали Иран, Египет и Россия
Программа иммиграционных виз или визовая лотерея ежегодно предоставляет 55 000 грин-карт для постоянного жительства. По результатам 2023 года лидерами оказались Иран, Египет и Россия.
Победителей лотереи выбирают при помощи компьютерной программы. В отборе могут участвовать жители шести географических регионов с самым низким уровнем иммиграции в США.
Иммиграционная виза позволяет ее обладателю жить и работать в США постоянно и на законных основаниях. До 7% виз по программе доступны для людей, родившихся в любой стране.
В лотерее 2023 года было отобрано 5 529 кандидатов из Египта, 5 526 – из Алжира, 5 506 – из Ирана, 5 505 – из России и 4 863 – из Судана. В список лидеров также вошли Марокко, Конго, Украина, Непал и Гана.
Отобранным кандидатам направлены уведомления. Им необходимо подать заявление на ПМЖ и пройти собеседование на английском языке.
Во время собеседования нужно предоставить документ о среднем образовании и двухлетнем опыте работы за последние 5 лет.
Все заявители, соответствующие требования, должны получить визы и сменить свой статус к концу 2023 финансового года.
Те, кого не отобрали в нынешнем году, могут еще раз поучаствовать в лотерее 2024 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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